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التشكيل - أحمد حسن مكي يقود هجوم الزمالك.. وإبراهيم أساسيا على حساب حفني

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التشكيل - أحمد حسن مكي يقود هجوم الزمالك.. وإبراهيم أساسيا على حساب حفني التشكيل - أحمد حسن مكي يقود هجوم الزمالك.. وإبراهيم أساسيا على حساب حفني

يقود أحمد حسن مكي هجوم الزمالك أمام أورلاندو بايرتس في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية، في غياب أيمن حفني عن التشكيل الأساسي.

ويعوض مكي غياب باسم مرسي عن الزمالك بسبب الإصابة.

ويبدأ محمد إبراهيم أساسيا، على حساب أيمن حفني.

ويحرس محمود عبد الرحيم "جنش" عرين الزمالك في غياب أحمد الشناوي للإصابة، ويلعب طارق حامد أساسيا في وسط الملعب على حساب إبراهيم صلاح.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: عمر جابر - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - أحمد توفيق - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد إبراهيم

خط الهجوم: أحمد حسن مكي

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