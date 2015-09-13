عبد ربه يوجه رسالة إلى شيكابالا

أختص حسني عبد ربه قائد نادي الإسماعيلي محمود عبد الرازق شيكابالا بتحية خاصة بعد انضمام الأخير بشكل رسمي إلى الإسماعيلي.

وشهد نادي الإسماعيلي تواجد شيكابالا مع كافة لاعبي الفريق وحسني عبد ربه خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد لتقديم الصفقات الجديدة.

ورحب عبد ربه بكل الصفقات الجديدة قبل أن يؤكد لهم إن "القتال بقميص الإسماعيلي يمهد لكم الطريق إلى المنتخب".

قبل أن يوجه رسالة إلى شيكابالا نقلها مراسل FilGoal.com من المؤتمر قائلا: "مرحب بك في بيتك يا شيكابالا".

وأضاف "أنت أخويا وواثق من قدراتك على إفادة نادي الإسماعيلي".

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي قد علق في وقت سابق على ما دار بين شيكابالا وحسني عبد ربه قبل إتمام الصفقة. (تعرف على تعليق ميدو)