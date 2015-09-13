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محافظ الدقهلية يحيل مسئولى الرى بأجا للتحقيق لمخالفات بجانب ترعة المنصورية

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أحال حسام الدين امام محافظ الدقهلية جميع المسئولين بمديريه الري المعنيين بتحرير وازاله الاشغالات على جانبي ترعه المنصورية طريق اجا القديم امام مصنع الخضروات للتحقيق، والزم المحافظ وكيل وزاره الري بعرض مذكره خلال 24 ساعه بهذا الشأن.

جاء ذلك اثناء جوله مفاجأة له بطريق اجا القديم امام مصنع الخضراوات وقام بمصادره سياره تريلا كبيره تقوم بتشوين مواد بناء علي ضفاف ترعه المنصوريه وعلى الفور قرر المحافظ ازاله كافه التشوينات من رمال وزلط ومواد بناء وظل بنفسه يتابع حتى انتهاء كافه الاعمال.

وكلف المحافظ العميد نبيل عبد العظيم مدير المرور المرافق له بالجولة بفحص جميع السيارات والمركبات والتأكد من هويه اصحابها ورخصه القيادة فضلا عن معاينه التكاتك.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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