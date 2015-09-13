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بالصور.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالبحيرة بحملة إزالة مكبرة ضد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حاله تعدٍ عبارة عن 4 حالات تعدٍ على قطعه الأرض أملاك الدولة المخصصة لإنشاء مدرسة عليها بمساحة 350 مترًا بناحية عزبة رستم وكذلك إزالة 9 حالات على أراضٍ زراعية عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر والمونة الأسمنتية وأعمال حفر لعمل قواعد وسملات على مساحات تتراوح بين 150 إلى 200 متر.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ تلك الحملات بمدن ومراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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