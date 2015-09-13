بالصور.. إضراب "المؤقتون" فى إدارة التقاوى بكفر الشيخ بسبب تدنى رواتبهم

شهدت إدارة الإنتاج والتقاوى التابعة لمركز بحوث سخا بكفر الشيخ، إضراب العاملين المؤقتين بها عن العمل للمطالبة بالتثبيت فيما تواجد عدد من رجال الأمن أمام بوابة إدارة الإنتاج والتقاوى لحفظ الأمن.

أكد إبراهيم سليمان أحد العاملين المؤقتين: "نعمل منذ أكثر من 17سنة وراتبنا 100جنيه فقط وطالبنا عدة مرات بالتثبيت، ونقول للرئيس: من يرضى أن يعيش بـ100جنيه شهريًا طوال 18سنة؟ ونطالب الرئيس بتثبيتنا ومحاسبة من أهدروا حقوقنا طوال تلك السنوات.. لدينا أسر وتحملنا طوال السنوات السابقة على أمل التثبيت وبعضنا اقترب من سن المعاش دون أى حقوق".

وأضاف أحمد عبد الهادى: "طالبنا تكرارًا بتثبيتنا وورد خطاب من قطاع الشئون المالية الإدارية بوزارة الزراعة لحصر العمال المؤقتين الذين تم التعاقد معهم قبل 5 يناير الماضى وردت إدارة الإنتاج والتقاوى بعدد المؤقتين وقالت إنها سلمت المستندات للتنظيم والإدارة وهو ما ثبت كذبه".

وتابعت مريم محمد "من العاملات المؤقتات": "نحن أرباب أسر ولدينا أولاد فى مدارس ولا نجد من ينفق عليهم ونتسول من أجلهم ومستمرون فى الإضراب لحين التثبيت".



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