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بالصور.. نقابة المعلمين بالبحيرة تكرم المعلمين المثاليين بكفر الدوار

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>شارك الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم فى الاحتفالية التى أقامتها نقابة المعلمين الفرعية بشمال البحيرة لتكريم المعلمين المثاليين بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، وشهد الحفل عدة فقرات فنية وإلقاء للشعر من قبل طلاب مدارس منشية الأوقاف والمهاجرين ببندر كفر الدوار .

وتم تكريم المعلمين المثاليين بإهدائهم دروع تذكارية عرفاناً بما قدموه من جهد لإثراء العملية التعليمية فى مدارسهم وعلى مستوى الإدارة .

وعلى هامش الحفل تم تكريم اللواء السيد عيسى رئيس مجلس مدينة كفر الدوار والمستشار على فهمى شرف الحارس القضائى للنقابة، والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذة هناء مصطفى شهاب مدير عام إدارة بندر كفر الدوار.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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