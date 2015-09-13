"البيئة": لا تلوث صناعى بمنطقة نفوق الأسماك بالبحيرة ونقص الأكسجين السبب

قالت الدكتورة كوثر حنفى رئيس إدارة مركز الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إن الوزارة شكلت لجنة من جهاز شئون البيئة بالبحيرة للكشف عن أسباب نفوق كميات كبيرة من الأسماك على سطح نهر النيل بمركز الرحمانية بالمحافظة.

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قامت بعمل مسح شامل للمنطقة التى رصدت بها الأسماك من مركز الرحمانية حتى مركز شبراخيت، موضحا أنه تبين عدم وجود أى صرف صناعى بالمنطقة.

وأكدت "حنفى" أن النتائج الأولية للتحاليل حتى الآن تشير إلى أن نقص الأكسجين الذائب فى الماء وراء نفوق الأسماك وبالتحديد من الأقفاص السمكية الموجودة بالنهر، حيث إنه مع مرور الوقت وكبر حجم أسماك السيلفر التى تربى فى الأقفاص يقل الأكسجين بالمياه ويؤدى إلى نفوق الأسماك.

جدير بالذكر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة منعت تسرب الأسماك إلى الأسواق، وتم ضبط أكثر من 1000 كيلو جرام من الأسماك النافقة والتحفظ على المضبوطات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.

ووجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة شركة مياه الشرب بالبحيرة وقطاع الصحة والوحدة المحلية بمتابعة نتائج تحليل عينات مياه الشرب، التى تم أخذها بواقع عينة كل ساعتين لتحليل هذه العينات لضمان سلامة مياه الشرب تماما.

إعدام 1000 كيلو من الأسماك النافقة بالبحيرة قبل تسربها للأسواق

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طوارئ بالبحيرة لمواجهة أزمة نفوق الأسماك بنهر النيل فى الرحمانية

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