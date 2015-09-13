مغازى: الدفع بـ200 عجل فى منفذ الدقى من الثلاثاء المقبل وحتى العيد

أكد الدكتور حسام مغازى، المكلف بالإشراف على وزارة الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، دعم منفذ وزارة الزراعة بـ200 عجل فى بداية من الثلاثاء المقبل وطوال أيام عيد الأضحى بسعر 55 جنيهًا للكيلو لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار.

وأشار مغازى إلى رفع حالة الطوارئ بجميع منافذ قطاع الإنتاج ومديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمحافظات، وتكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وتوفير الأختام والأحبار للحوم الأضاحى.

وأشار الدكتور حسام مغازى، إلى أنه سيتم دعم المحاجر بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية، مشيرًا إلى أن هناك رقابة مشددة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على محال الجزارة وأسواق بيع اللحوم حيث سيتم زيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر لمواجهة الأعداد المتزايدة من الذبائح.

وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، عن تنظيم برنامج مكثف للمرور الدورى للأطباء البيطريين لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بالمجازر وتكليف عدد من البيطريين الإضافيين للعمل بالمجازر خلال أيام العيد والمرور الدورى على المجازر العمومية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافتها.

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