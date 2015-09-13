تأجيل إعادة محاكمة عادل حبارة وآخرين لجلسة 29 سبتمبر الجارى

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة اليوم الأحد بمعهد أمناء الشرطة لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار صلاح حريز، تأجيل إعادة محاكمة عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة وتكفيرى آخر يدعى محمد المغاورى، لجلسة يوم 29 سبتمبر الجارى للمرافعة، لاتهامهما باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.

وكان المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات الشرقية، قد أحال حبارة و7 تكفيريين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهم تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعى للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات فى استخدامها فى أنشطة إجرامية.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا، وذلك حضوريًا على 3 منهم وغيابيًا على 5 آخرين بينهم حبارة والمغاورى، وعقب ذلك تقدم الأخيرين بطلب لإعادة محاكمتهما لصدور الحكم عليهما غيابيًا إعمالاً للقانون، وتحددت أولى جلسات إعادة المحاكمة اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، قد ألقت القبض على عدد من المتهمين بمركز أبو كبير، وبحوزتهم عدد من القنابل اليدوية وذخائر وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة ومطبوعات تحريضية.

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