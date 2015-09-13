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رفض استشكال بطلة كليب "سيب إيدى" وتأييد حكم حبسها 6 أشهر

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قضت محكمة مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد شوقى، وسكرتارية صابر صبحى، برفض الاستشكال المقدم من عبده محمد محام المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى"، لوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر، لحين الفصل فى الطعن المقدم من المحامى، أمام محكمة النقض، وأيدت المحكمة حكم الحبس.

وقال المحامى عبده محمد الموكل للدفاع عن المتهمة لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة، منذ قليل، بأصل إيداع الأسباب بمحكمة النقض، ومذكرة الطعن بالنقض، وحكم صادر من محكمة جنح أكتوبر بقضية أخرى مماثلة لنفس القضية.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة أحالت "رضا الفولى" ومخرج الكليب والموديل للمحاكمة العاجلة أمام الجنح بتهمة التحريض على الفسق، بعد القبض عليها، والتحقيق معها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارًا من النيابة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير كليب يحوى مشاهد خارجة وفاضحة، فتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافيتيريات" المهندسين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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