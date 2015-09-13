بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد آثار السيول بطريق وادى وتير بنوبيع

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، طريق وادى وتير الذى تعرض السيول أمس، مما أدى إلى غلق طريق طابا - نوبيع أمام السيارات خلال توديع الفوج الأخير من الحجاج البرى، يرافقه المهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى للمحافظة من قبل مديرية الصحة، ومديرية الطرق وعمليات المحافظة، بالإضافة إلى مديرية الأمن عقب حدوث السيول التى ضربت منطقتى وادى المحاشى والبدن بمدينة طابا ووادى فيران، ومنطقة وادى سعال بنويبع، ويتم حصر جميع الخسائر المادية والبشرية بهذه المناطق.

وأوضح المحافظ أن السيل يسير فى مجراه الطبيعى نحو بحيرات التخزين التى تم إنشاؤها بهذه المناطق، مما أسفر عن امتلاء هذه الخزانات بالمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا قاعدة بيانات بالأماكن الخطرة التى تتعرض لسيول قوية وتم تشغيل كل أجهزة الإنذار والتنبؤ بالأمطار والسيول فى وادى وتير وسانت كاترين.

وقد المحافظ الشكر الجميع الجهات المعنية والمرور والجهاز التنفيذى بمدن نوبيع وطابا وشركة المقاولون العرب، لسرعة إزالة المحلفات السيول على الطريق وإعادة فتتح اليوم أمام السيارات.



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