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مدير أمن الشرقية يواسى نجل شهيد أبوكبير أثناء تشييع جنازة والده

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مدير أمن الشرقية يواسى نجل شهيد أبوكبير أثناء تشييع جنازة والده مدير أمن الشرقية يواسى نجل شهيد أبوكبير أثناء تشييع جنازة والده
حاول اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تهدئة نجل شهيد الشرطة ايمن محمد سليمان، بعدما انهار باكيا أثناء تشييع جنازة والده بمسقط رأسه بقرية كفر الشوبكي التابعة لوحدة طوخ القراموص المحلية مركز ابو كبير.

وقال نجل شهيد الشرطة وهو يبكى " مين اللى هيجيب حق ابويا" ..وكان أهالى قرية كفر الشوبكى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، قد شيعوا جثمان الشهيد أيمن محمد سالم، بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشهيد سعيد حمدى بمسقط رأسه بقرية كفر الشوبكى.

وشارك فى الجنازة اللواء خالد عبدالرحمن، مدير أمن الشرقية، ومساعدو مدير الأمن ومأمور مركز شرطة أبو كبير والقيادات الأمنية والشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف والعقيد عبد الله لاشين وجمع غفير من الأهالى فى جنازة عسكرية مهيبة، وردد المشيعون هتافات "لا إله الا الله والشهيد حبيب الله".

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