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بالأسماء.. 40 مرشحًا للدائرة السادسة فى سوهاج

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بالأسماء.. 40 مرشحًا للدائرة السادسة فى سوهاج بالأسماء.. 40 مرشحًا للدائرة السادسة فى سوهاج
حصل "اليوم السابع" على أسماء المرشحين بالدائرة السادسة فى سوهاج ومقرها مركز شرطة طهطا طبقًا لترتيب تقديم الأوراق فى محكمة سوهاج الابتدائية.

شملت القائمة كلاً من أسامة خلف على وحسام أبو سديرة ومحمد رشاد أبوزيادة ومحمد حسام الدين حلمى وهشام محمد جلال وأحمد فؤاد أبوعلى ومحمد محمود أحمد وأشرف أبوسديرة ومحمد عبد الآخر ومحمد أحمد عبد اللاه وحسام الدين محمد ومحمود محمد سليمان عمر وأسامة شحاتة محمد وعماد يوسف نصرى وحمدى محمد عبد الرسول وحسن الوردانى محمد وعادل عبد الرحمن.

كما شملت كلاً من عبد الآخر عبد الفتاح ومحمد عبد الخالق محمد وثروت أبو الفضل ومحمد فؤاد عباس ومصطفى سالم ومحمد على فهمى وعلى محمد عامر وأشرف جاب الله وأحمد عبد المجيد عويس وفؤاد جمال أبو على وعلى حسانين على والدكتور محمد صابر عواجه ومشيل مثياس وأحمد هريدى على ومصطفى أحمد فراج قاسم والدكتور أحمد عبد الله أبوزيد واللواء مراد الوكيل وفتحى المقدم ومحمد فؤاد عباس وحسين أبو راضى حسين والدكتور حسام مهنى صادق وطارق محمد أبو ضيف.

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