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بالصور.. فنانو مصر يتفقدون مبنى مركز الأورام ويلتقون محافظ كفر الشيخ

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أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن الاهتمام بصحة الإنسان أكثر ما يهتم به ويأمل فى استكمال اقامة مركز الأورام والمستشفى الجامعى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالفنان طارق الدسوقى والفنانة حنان شوقى بديوان عام المحافظة على هامش مؤتمر دعم مركز الأورام.

كان الفنانون تفقدوا اليوم مبنى مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ وعلى رأسهم الفنانة حنان شوقى والفنان طارق الدسوقى والفنانة إيمان أيوب ومحمد إسماعيل عبد الحافظ ومصممة الأزياء جيهان هريدى وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال حيث استقبلهم أشرف صحاح عضو مجلس إدارة مركز الأورام وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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