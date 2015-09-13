أسوان تبدأ تنفيذ خطة لرصف الطرق بتكلفة 13 مليون جنيه

صرح المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الطرق والنقل، أن بدأت محافظة أسوان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لخطط الرصف بتكلفة تصل الى 13 مليون جنيه.

وقال إن من بين هذه المشروعات اعادة رصف طريق “كيما / أسوان” بطول 1 كيلو متر، و إعادة رصف الطريق الدائري بمدينة اسوان 1 كيلو متر، الى جانب اعادة رصف طرق جبل الزلط بمدينة كوم امبو بطول 2,7 كيلو متر، وطريق “المنشية / العتمور / والاصلاح / العباسية” بطول 1 كيلو متر.

وأضاف أنه بالنسبة لمدينة دراو تقرر تنفيذ طريق الغابة بطول 1 كيلو متر، واعادة رصف طريق الإسكان الإجتماعي، الذي يبدأ من طريق مرسى بنبان حتى نهاية الإسكان الإجتماعى بطول 2 كيلو متراً ،وايضاً استكمال طريق المنصورية الرئيسي بطول 1 كيلو متر.

وتابع أنه سيتم تنفيذ مشرروعات بقرى نصر النوبة وأدفو، تشمل رصف طرق رصف طرق داخل مدينة نصر النوبة بإجمال أطوال 3 كيلو متر، الى جانب رصف طرق بقرى بلانة و كلابشة وخريت بإجمالى أطوال 2 كيلو متر، في حين تقرر رصف طرق بأدفو بإجمالي أطوال تصل الى 5 كيلو متراً تشمل طريق وادى عبادي و ومدخل الزنيقة و ومحطة محولات السراج و الرمادي قبلي والبصيلية قبلي وطريق الموردة ورصف طرق بقرية وادي الصعايدة والرديسية وقرية القنان.