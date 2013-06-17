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نشطاء المنيا يطالبون المعارضة بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو

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نشطاء المنيا يطالبون المعارضة بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو نشطاء المنيا يطالبون المعارضة بالمشاركة في مظاهرات 30 يونيو

طالب ياسر التركي وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد من أجل التغيير فى بيان اليوم جميع قيادات المعارضة وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، بالمشاركة في تظاهرات 30 يونيو بفاعلية، والاعتصام والمبيت بالميادين أسوة بجميع المحتجين.

وقال إنه لن يقبل الثوار مرة أخرى أن يجلس قيادات المعارضة في المكاتب المكيفة يترقبون المشهد من بعيد ويتركون الشباب وحدهم يتصدون للاعتداءات عليهم وبعد نجاح الثورة نجد الجميع ينزل في الميادين كما فعل الإخوان المسلمون مع شباب ثورة 25 يناير الذين تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي تماما.

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