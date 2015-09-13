تعرف على طرق التخلص من ندبات العمليات الجراحية

بعد الخضوع للعمليات الجراحية تبقى لدى البعض مشكلة مؤرقة، وهى كيفية التخلص من الندبات التى خلفها الشق الجراحى، وخاصة فى حالة الخضوع للجراحات الكبيرة أو تلك التى تتم بمناطق ظاهرة من الجسم.

فى السطور التالية يوضح أستاذ الجراحة العامة والتجميل بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، طرق القضاء على ندوب العمليات الجراحية والتى تتم تبعا لرأيه على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: والتى تلى العملية الجراحية مباشرة وتستمر لفترة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر، متتالية وفى تلك المرحلة يعتمد بشكل كامل على استخدام الدهانات الموضعية، التى تحتوى على نسبة معينة من مادة السيليكون، والتى تعمل على استبدال القشرة السطحية المتضررة بالبشرة، بقشرة أخرى أكثر نضارة وتماسكا، وهو ما يقلل الى حد كبير من علامات الأحمرار لندبات الجلد كما يساعد على تخفيف بروز الندبة.

المرحلة الثانى: تبعا لرأى إبراهيم فغالبا ما تختفى علامات الندوب الجراحية بعد انتهاء المرحلة الأولى، وخاصة مع التقدم الذى شهدته غرز خياطة الجلد التجميلية، والتى تحد الى درجة كبيرة من أثار الجروح والندبات للعمليات الجراحية.

لكن فى حالة استمرار تلك الندبات بصورة مؤرقة للمريض، تبدأ المرحلة التالية والتى تعتمد على تقشير طبقات من الجلد بواسطة أشعة الليزر، وهو ما من شأنه القضاء نهائيا على أثار العمليات الجراحية على الجلد.