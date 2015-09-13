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بالفيديو..أول قفص صدرى 3D فى العالم ينقذ إسبانيًا يعانى من السرطان

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بالفيديو..أول قفص صدرى 3D فى العالم ينقذ إسبانيًا يعانى من السرطان بالفيديو..أول قفص صدرى 3D فى العالم ينقذ إسبانيًا يعانى من السرطان
تطورت الطابعات ثلاثية الأبعاد بشكل كبير، وأصبحت تستخدم فى عدد من المجالات الحيوية المهمة، وأخرها استخدامها من قبل مجموعة من العلماء لابتكار قفص صدرى ثلاثى الأبعاد لإنقاذ رجل إسبانى من الموت.
>ووفقا للموقع الأمريكى engadget حصل رجل إسبانى يبلغ من العمر 54 عاما على قفص صدرى صناعى بعد إصابته بورم سرطانى فى جدار الصدر، والتى تعد العملية الأولى من نوعها لزرع الرئة، حيث استخدم الأطباء التيتانيوم خفيف الوزن شديد المتانة والقوة لابتكار هذه الرئة الصناعية، والتى أعطت الجراحين فى مستشفى جامعة سالامانكا فى إسبانيا المرونة، التى يحتاجونها لتشخيص الحالة المعقدة الفريدة من نوعها التى يعانى منها هذا المريض، كما اختاروا هذه المادة على وجه الخصوص لتصبح حل عملى للأجزاء التى تم إزالتها من صدر المريض والتى تعتبر خيارا أكثر أمانا على المدى الطويل.

استنادا إلى بيانات الأشعة المقطعية عالية الدقة الخاصة بالمريض وتحديد الأجزاء التى تحتاج للاستبدال، استعان الأطباء بشركة Anatomics الاسترالية المتخصصة فى تصنيع المنتجات الجراحية، للمساعدة على ابتكار وطباعة هذه الرئة الصناعية، حيث تتطلب الطباعة بالتيتانيوم مستوى أعلى من الخبرة والمعدات، وبالفعل استخدمت شركة Anatomics 1.3 مليون شعاع الالكترون لطابعة ARCAM 3D لإنتاج الأطراف الصناعية، والتى تعد الأول من نوعه فى العالم، والتى تم نقلها جوا إلى إسبانيا وجراحيا زرعها فى المريض، وبعد 12 يوما فقط من الجراحة النهائية اصبح يتعافى المريض بشكل جيد.

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مصر 365

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