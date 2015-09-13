تأجيل دعوى مذيع صدى البلد ضد الحياة للمطالبة بتعويض 5 مليون لـ 8 نوفمبر

أجلت محكمة الجيزة الإبتدائية دائرة التعويضات أولى جلسات الدعوى المقامة من ماجد غراب، المذيع بقناة “صدى البلد”،التي طالب فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لقناة الحياة، ومدير البرامج الرياضية بالقناة مهيب عبدالهادي، ومراسل آخر ومصور،الى جلسة 8 نوفمبر القادم لإطلاع وذلك بسبب واقعة التعدي عليه أثناء إجراء حوار مع فتحي مبروك، المدير الفني للنادي الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة.

بدأت جلسة اليوم بحضور غراب ومعة محامية ياسر سيد أحمد، كما حضر محامي عن المذيع مهيب وصحح اسمه الى مهيب أحمد عبد الهادي محامي عن شركة سيجما وشبكة تلفزيون الحياة، والذين طالبو بأجلا لإطلاع على أوراق الدعوى.

> وقال غراب في دعواه، التي حملت رقم 315 لسنة 2015، والتي تقدم بها منذ قليل المحامي ياسر سيد أحمد، أمام محكمة الجيزة الإبتدائية، إنه بتاريخ 21 يوليو الجاري، وعقب مباراة القمة، إنفرد بحوار مع فتحي مبروك، إلا أنه فوجئ بالمذيع مهيب عبدالهادي وزميله المراسل محمد الجزار ومصور قناة الحياة، يتعدون عليه، وحاولوا منعه من استكمال الحوار، ووضع الجزار يده حاجزاً ليمنعه من استكمال عمله، كما صدر من مهيب بعض التجاوزات بيده ولسانه لمنعه من إجراء باقي الحوار مع المدير الفني للنادي الأهلي. وطالب المراسل في نهاية دعواه، بأن يدفع المشكو في حقهم جميعا متضامنين مبلغ 5

> ملايين جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمقيم الدعوى، إضافة إلى اعتذار رسمي منهم جميعا على شاشة قناة “الحياة” وجميع القنوات الرياضية التي تبث عليها، مع التزام المراسل مقيم الدعوى بدفع نسبة 10% من قيمة

> التعويض لصالح صندوق “تحيا مصر” لدعم الإعلام المصري من خلال الصندوق.