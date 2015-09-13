إحباط سرقة 800 ألف درهم من صراف بعجمان

أحبطت القيادة العامة لشرطة عجمان عملية سطو على محل صرافة في منطقة الصناعية بعجمان، قام بها ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بهدف سرقة مبلغ 800 ألف درهم.

وصرح العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهمين شرعوا في سرقة محل الصرافة بوضع خطة مسبقة، وتوجهوا إلى المحل المجاور لمحل الصرافة، نظرا لوجود الخزنة المطلوبة مقابل جدار المحل المجاور حسب ما خططوا له، علما بأن المحل المجاور كان تحت الصيانة، مما سهل عليهم دخوله بمجرد كسر الباب الأمامي، وباستخدامهم للأدوات المجهزة تمكنوا من خرق الجدار الفاصل بينهم وبين محل الصرافة بتكسيره وتشكيل فتحة تتناسب معهم ليصلوا للخزنة المخصصة لحفظ المال، وقاموا بكسرها وفتحها واستولوا على المال المخزن بها البالغ 800 ألف درهم.

غرفة العمليات

> وأضاف إن الجناة اعتقدوا أنهم نجحوا في جريمتهم بكفاءة، دون إدراك أن شرطة عجمان مجهزة بأحدث الأساليب التقنية لكشف مثل هذه الجرائم، فبمجرد دخولهم لمحل الصرافة دوت صفارات أجهزة نظام الإنذار المرئي المبكر في غرفة العمليات، وسجل النظام بثا حيا لهم منذ اول لحظة بعد اختراقهم للجدار الفاصل، فاستعد رجال الشرطة فورا لهم، وفي غضون دقائق وصلت الدوريات المرورية ودوريات رجال التحريات ودوريات التدخل السريع الذين تمكنوا من مداهمتهم متلبسين أثناء وجودهم في محل الصرافة.

وأشار إلى أن المتهمين خططوا بكفاءة واحترافية ولكن دون اعتبار لكفاءة الأنظمة الحديثة لدى الشرطة، ودون توخي الحذر من رجال الشرطة الذين يفوقونهم احترافية في كشف الجريمة والقبض على المجرمين في دقائق معدودة، حيث إن الشرطة ربطت جميع محلات الصرافة في الإمارة بغرفة العمليات من خلال نظام الإنذار المرئي المبكر، والمطبق في شرطة عجمان.

6 أشخاص

> وفي عملية أخرى؛ قبضت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان على 6 أشخاص عرضوا 3 سيارات للبيع دون أوراقها الرسمية بقصد الاحتيال لبيعها.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة كما أوضحها العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بعدما وردت معلومات عن قيام المتهم الأول بعرض 3 سيارات للبيع وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من أفراد إدارة التحريات لمتابعة المعلومات، وتمكن رجال شرطة عجمان من إلقاء القبض عليه وعلى باقي المتهمين الخمسة الذين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، وبسؤال المتهم الأول (س.م.ق) عن أوراق السيارات الرسمية أفاد بأنه لا يملك أي أوراق خاصة بهذه المركبات، ومن خلال التدقيق الذي قام به رجال التحريات تبين أن السيارتين الأولى والثانية تعود ملكيتهما الى سيدتين من الجنسية الآسيوية اتضح أنهن خارج الدولة ولا يوجد بلاغ ضد هذه السيارات، والسيارة الثالثة تعود ملكيتها للمتهم ( أ.ن.ج) الذي اتفق مع المتهم الأول بقصد الاحتيال على القانون بأن يبيعها بدون أوراق رسمية ويستلم مبلغ البيع، ثم يغادر الدولة، وبعد عودته يفتح بلاغا في الشرطة عن قيام مجهول بسرقـة سيارته، ولكن الشرطة كانت لهم بالمرصــاد، وعليه تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مساءلة

> طالب العقيد عبدالله المطروشي، الجمهور بضرورة التأكد من توفر واكتمال كافة المستندات الخاصة بالمركبة في حال الرغبة بالشراء وذلك لتفادي الوقوع في المساءلة القانونية، مؤكداً أن شرطة عجمان تعمل بكل همة ومسؤولية في سبيل سيادة القانون واتباع كافة الإجراءات التي تحقق الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع، وناشد كافة المقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ترك مركباتهم عرضة للبيع أو التصرف بها من قبل الغير دون وجه قانوني.