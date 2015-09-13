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بالأسماء..البيان تنشر أكبر حركة نقل داخلية لـ 666 معلماً ومعلمة

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بالأسماء..البيان تنشر أكبر حركة نقل داخلية لـ 666 معلماً ومعلمة بالأسماء..البيان تنشر أكبر حركة نقل داخلية لـ 666 معلماً ومعلمة

عممت وزارة التربية والتعليم ، أكبر حركة نقل داخلية يشهدها الميدان التربوي بكافة المناطق التعليمية، حيث شملت 666 معلما ومعلمة بكافة التخصصات، جاءت قرارات النقل بقرارات  إدارية فردية موقعه من المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للجودة والخدمات المساندة بالإنابة، لكل منطقة تعليمية على حدة.

وحصلت " البيان " على نسخ منها وقد حظيت تعليمية الشارقة بنصيب الاسد لحركة التنقلات إذ استهدفت 158 معلما ومعلمة ، تليها تعليمية رأس الخيمة 140 معلما ومعلمة ، فتعليمية دبي 123 معلما ومعلمة ، وتوالت بعد ذلك نصيب كل منطقة تعليمية من النقل الفجيرة بـ 73 معلما ومعلمة ، عجمان بـ 60 معلما ومعلمة ،  أم القيوين بـ 59 معلما ومعلمة ، الشارقة المنطقة الشرقية بـ 53 معلما ومعلمة ، وتضمنت قرارات النقل فيما بين مدارس المنطقة التعليمية دون أي نقل خارجي خارج نطاق مدارس المنطقة التعليمية .

ويرجع هذا النقل الجماعي الـ666 معلما ومعلمة مرجعه ، الى قرارات وزارة التربية التي اتخذتها مسبقا ، بإلزام المعلمين بنصاب الحصص كاملا الـ 24 حصة أو أقل في أضيق الحدود ، علاوة على الزيادات الناجمة عن دمج المدارس الذي تم مؤخرا بكافة المناطق التعليمية.

الشارقة

الشارقة الشرقية

عجمان

الفجيرة

رأس الخيمة

أم القيوين

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