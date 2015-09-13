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الحكم على فلسطينى بالسجن 7 أعوام لإدانته بالتخابر مع إسرائيل

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الحكم على فلسطينى بالسجن 7 أعوام لإدانته بالتخابر مع إسرائيل الحكم على فلسطينى بالسجن 7 أعوام لإدانته بالتخابر مع إسرائيل
قضت محكمة عسكرية فى قطاع غزة بالسجن لمدة 7 سنوات على فلسطينى أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة العليا فى جهاز القضاء العسكرى بقطاع غزة حكمت على المتهم "س.ع" من سكان مدينة غزة بالسجن 7 أعوام بعد إدانته بالتخابر مع الاحتلال.

وأشارت إلى أن المتهم، البالغ من العمر 52 عاما، ارتبط مع الاحتلال عام 2008 وقام بتزويده بمعلومات عن رجال المقاومة وعن أرقام هواتفهم، وقام بمراقبة عدة بيوت، وإعطاء معلومات عن الوضع العام بالقطاع من أجل الإضرار بمصالح المقاومة.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة- التى لا تزال تشرف عليها حركة حماس- حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.
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