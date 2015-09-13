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تأجيل محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالاستيلاء على أسهم الدخيلة لـ9 نوفمبر

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تأجيل محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالاستيلاء على أسهم الدخيلة لـ9 نوفمبر تأجيل محاكمة أحمد عز فى اتهامه بالاستيلاء على أسهم الدخيلة لـ9 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر دار القضاء العالى، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، فى اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة "حديد الدخيلة"، لجلسة 9 نوفمبر لإعداد اللجنة المشكلة تقرير فحص أوراق القضية.

تأتى إعادة محاكمة "عز" فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.
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