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القبض على فتاة من "الهنجرانية" سرقت حقيبة بداخلها 20 ألفا ببولاق الدكرور

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القبض على فتاة من "الهنجرانية" سرقت حقيبة بداخلها 20 ألفا ببولاق الدكرور القبض على فتاة من "الهنجرانية" سرقت حقيبة بداخلها 20 ألفا ببولاق الدكرور
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث فى القبض على فتاة من "الهنجرانية" بعد تمكنها من نشل حقيبة من سيدة أمام مكتب بريد بولاق الدكرور، بداخلها 20 ألف جنيه وفرت هاربة، إلا أن قوة أمنية قامت بمطاردتها وتمكنت من إلقاء القبض عليها وبحوزتها المبلغ المسروق، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقت غرفة النجدة بلاغا من تعرض ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور لسرقة حقيبة بداخلها 20 ألف جنيه أثناء توقفها أمام مكتب البريد، وعلى الفور خرجت قوة أمنية من مباحث الجيزة برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة ومباحث النشل.

وتبين أن وراء السرقة فتاة من "الهنجرانية " تمارس نشاط النشل وتدعى "هند . ن" سبق اتهامها في 6 قضايا، وتبين أنها تتوقف أمام مكتب البريد لسرقة رواده، حيث شاهدت المجنى عليها أثناء خروجها من المكتب تحمل حقيبة فقامت بسرقتها منها، وتبين أن بداخلها 20 ألف جنيه .

تم إلقاء القبض عليها وإعادة المبلغ المسروق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
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