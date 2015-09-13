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مصرع طفل من عمال النظافة بالعاشر صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية

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مصرع طفل من عمال النظافة بالعاشر صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية مصرع طفل من عمال النظافة بالعاشر صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية
استقبل مستشفى العاشر من رمضان، منذ قليل، الطفل فارس رضا عبد الحميد، 15 عامًا، وأحد عمال النظافة بالشركة الخاصة بجهاز مدينة العاشر، بعد أن صدمته السيارة رقم 123931 ملاكى الإسماعيلية خلال عمله بطريق الإسماعيلية الصحراوى بالكيلو 48.

وفور وصوله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى وأخطر قسم أول بالواقعة وتحرر المحضر رقم 9544 لسنة 2015 جنح أول العاشر وباشرت التحقيقات.

تلقى اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سامى الأشهب، مأمور قسم أول العاشر من رمضان، بتفاصيل وفاة الطفل فارس رضا، 15 عامًا، خلال عمله بالطريق السريع، وتم تحرير المحضر، وتم العرض على نيابة العاشر من رمضان التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد جودة.

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