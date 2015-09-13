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وفاة سائق سيارة ملاكى صدم طفلا من عمال النظافة بالعاشر من رمضان‎

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وفاة سائق سيارة ملاكى صدم طفلا من عمال النظافة بالعاشر من رمضان‎ وفاة سائق سيارة ملاكى صدم طفلا من عمال النظافة بالعاشر من رمضان‎
لقى سائق السيارة الملاكى أحمد عطية 28 عاما مصرعه بعد نقله إلى المركز الطبى إثر حادثة تصادم بطريق القاهرة الإسماعيلية مع الطفل فارس رضا عبد الحميد الذى لقى مصرعه هو الآخر.

جدير بالذكر، أنه مستشفى العاشر من رمضان استقبل صباح اليوم الطفل فارس رضا عبد الحميد 15 عاما وأحد عمال النظافة بالشركة الخاصة بجهاز مدينة العاشر عقب صدمة بسيارة رقم 123931 ملاكى الإسماعيلية خلال عمله بطريق الإسماعيلية الصحراوى بالكيلو 48 .

وفور وصوله المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وأخطر قسم أول بالواقعة وتحرر المحضر رقم 9544 لسنة 2015 جنح أول العاشر وباشرت التحقيقات.

كان اللواء خالد يحيى مساعد وزير مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد سامى الأشهب مأمور قسم أول العاشر من رمضان بتفاصيل وفاة الطفل فارس رضا 15 عاما خلال عمله بالطريق السريع، وتم تحرير المحضر، وتم العرض على نيابة العاشر من رمضان التى باشرت التحقيقات برئاسة محمد جودة .
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