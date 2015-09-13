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ضبط عاطل ومزارع بحوزتهما 16 طربة حشيش بمطروح

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ضبط عاطل ومزارع بحوزتهما 16 طربة حشيش بمطروح ضبط عاطل ومزارع بحوزتهما 16 طربة حشيش بمطروح
قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، وعدد من قيادات المديرية أسفرت عن ضبط 459 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 86 مخالفة بسداد غرامة فورية بإجمالى 19 ألف جنيه.

كما تم ضبط عاطل ومزارع وبحوزتهما 16 طربة حشيش، حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، عن قيام "ماجد ع ح ف" 25 سنة عاطل، مقيم عزبة شعبان السلوم، و"محمد ش ا ع" 35 سنة مزارع، مقيم عزبة هامل بالسلوم، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 103211 نقل إسكندرية قيادة الثانى وبحوزتهما 16 طربة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 4 كيلوجرامات ومبلغ مالى 8 آلاف و60 جنيها.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتحررعن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة.

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مصر 365