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القبض على صاحب محل مستلزمات طبية بدون ترخيص فى القاهرة

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القبض على صاحب محل مستلزمات طبية بدون ترخيص فى القاهرة القبض على صاحب محل مستلزمات طبية بدون ترخيص فى القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية وبحوزته 2995 أداة طبية لا تحمل أى بيانات، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات لمباحث بالقاهرة تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية ويقوم بتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ويبيعها للمواطنين ومجهولة المصدر.

وانتقلت قوة أمنية إلى المكان وتمت مداهمة المحل، وتم ضبط المتهم، وعثر بحوزته 2995 أداة طبية "بلاستر - جوانتى - سماعة - جورب" لا تحمل أى فواتير أو بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بعرضه على النيابة المختصة.
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مصر 365

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