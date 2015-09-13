إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقنابرة مركز سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين أصيب فيها 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم عقب تعدى كل طرف على الآخر بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بناحية القنابرة دائرة المركز بين طرف أول أحمد سقاو خلف 48 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية أصيب بـ"كدمة بالذراع اليسرى" ومحمود سقاو خلف 62 عامًا بالمعاش، أصيب بـ"جرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة" وزكى سقاو خلف 55 عامًا صلاح سقاو خلف 50 عامًا عامل وأحمد محمد خلف 26 عامًا عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويقيمون بمنطقة غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج.

وبين طرف ثان أحمد حسن أحمد عبد اللاه 35 عامًا صاحب مكتب تأجير سيارات على عبد الحليم أحمد 32 عامًا موظف بالشركة المصرية للمواد الغذائية أيمن تمام محمود 24 سنة، عامل ويقيمون بناحية القنابره دائرة المركز.

تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة كل من الأول حتى الخامس من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 13996 جنح المركز لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.