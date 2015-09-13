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لو اكتشفت فراغات فى فروة رأسك.. تعرف على مرض الثعلبة

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لو اكتشفت فراغات فى فروة رأسك.. تعرف على مرض الثعلبة لو اكتشفت فراغات فى فروة رأسك.. تعرف على مرض الثعلبة
تنتشر العديد من الأمراض الجلدية وخاصة فى فصل الصيف وتسبب قلقا كبيرا للمرضى، ومن بين هذه الأمراض "الثعلبة" وهذا المرض يشكل قلقا كبيرا للأمهات، حيث يتسبب فى ترك بعض الفراغات فى فروة الشعر.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مرض "الثعلبة " يعد من الأمراض الجلدية التى تصيب الكبار والصغار، ولكن يعد الصغار الأكثر عرضة للإصابة، ويظهر على هيئة فراغات فى فروه الرأس وتصبح خالية تماماً من الشعر، ويتم اكتشافه فجأة ولا يتسبب فى الشعور بالألم.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن مرض الثعلبة غير معدى، ولكن غالبا يصاب به الأشخاص نتيجة م للتوتر والقلق النفسى والعصبى، وفى الأحوال الطبيعية تختفى الثعلبة بعد مرور شهر.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هذا المرض يختفى مع زوال السبب النفسى وراء ظهورها، ولكن يجب أيضا أن يأخذ مريض الثعلبة بعض الفيتامينات الهامة، كفيتامين سى وأ وب، ووضع بعض الكريمات ولكن بعيدا عن الغنية بالكورتيزون.

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