موقع فرنسى: العنب والبطيخ والسبانخ الفستق والقهوة أطعمة مكافحة الشيخوخة

تتميز الكثير من الأطعمة بمكوناتها التى تحتوى على فيتامينات أو حديد أو بروتينات أو الألياف وغيرهم من العناصر التى تفيد الجسد، وألقى موقع الصحة الشهير الفرنسى "سونتيه بلاس" الضوء على عدد من الأطعمة التى بدورها تكافح الشيخوخة وظهور علامات تقدم العمر على الإنسان، وتجعله يبدوا بصحة جيدة وأصغر سناً. العنب البرى

>وأوضح الموقع أن العنب البرى يعد من أكثر الفاكهة التى تحتوى على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التى تساعد فى حماية الجلد والدماغ، خاصة مضادات الأكسدة فهى تنظف الجسد من الجزيئات الحرة التى تعد أحد الأسباب المتصلة بالأمراض والشيخوخة، وينصح الموقع قراءه بتناوله فى اى وقت أمكن لشدة فوائده. السمك

>كما يعد السمك من أهم الاطعمة التى تحارب علامات تقدم العمر والشيخوخة، وهو قادر على تنشيط الدماغ لكبار السن وتقوية ذاكرتهم، إلى جانب احتوائه على حمض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد أيضا على حماية الجلد وتجديد خلايا البشرة، وتقوية القلب والمفاصل والعينين. الفستق

>وهناك أيضا الفستق، تلك الثمرة الصغيرة التى يتم تناولها فى الكثير من الاحيان كنوع من التسالى تحتوى على فائدة عظيمة لكل من الجلد والدماغ ويغذى المخ ويساعد فى تجديد الخلايا، وهو غنى بالزيوت الدهنية ومنها زيوت دهنية غير مشبعة، وهى أساسية فى تغذية الدماغ الذى يعتبر تركيبه الأساسى من الدهن، كما يعمل على تنشيط الدماغ ووظائفه من حفظ وتركيز وذاكرة وفهم، وأداء العمليات الحسابية، ويمنع النسيان. مسحوق البروتين

>ومع تقدم الإنسان فى العمر، يحدث تناقص فى الكتلة العضلية له بنسبة 1? كل عام، ومن هنا يدخل الجسد فى دوامة يفقد فيها الكثير من الصحة والنشاط وفقدان العضلات مما يعنى أن عملية الأيض أصبحت أقل وأبطأ، ومن المعروف أن منتجات مساحيق البروتين تكون مكونة من بروتينات الحليب وفول الصويا، وله اثار مذهلة فى إمداد الجسد باحتياجاته. القهوة

> على الرغم من السمعة السيئة التى تطارد القهوة، إلا إنها ليست ضارة لهذا الحد الذى يذاع عنها، فكل هذه الهواجز المرعبة تزال فور إضافتك الحليب والسكر لها، حيث أثبتت مئات الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون قهوة هم الاقل إصابة بالأزمات القلبية، كما أن القهوة تقلل خطر المعاناة من مرض باركنسون والسكرى من الدرجة الثانية. الشاى الأخضر

>أثبتت الدراسات الصينية أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر يوميا يشهد جسدهم تبطاوء فى عملية الشيخوخة، وأن هذا المشروب له القدرة على تحسين بنية الحمض النووى ويعمل تأخير شيخوخة الخلايا. سبانخ

>تعد السبانخ بمثابة مصنع كبير للمواد الغذائية وتتمتع بكمية من الحديد تساعد فى مقاومة الأنيميا والضعف، الذى أصبح الكثير يعانى منه بسبب سوء التغذية، كما إنها غنية بمادة اللوتين، وهى مادة مانعة للتأكسد التى أثبتت فعاليتها فى مكافحة الشيخوخة. دقيق الشوفان

>معظم الناس لا يأكلون الشوفان، لعدم معرفته أو لطعمه غير المحبب للكثير، ولكن فوائده الكثرة تجبرنا على تنواله، لأنه يساعد الجسم على سهولة امتصاص العديد من العناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد أيضا على الحفاظ على نفس الوزن مع التقدم فى السن. البطيخ

>وكذلك البطيخ لما يحتويه من عناصر هامة، فهى ثمرة غنية بالليكوبين والبيتا كاروتين، وكلاهما مواد تفيد فى حماية البشرة وتساعد على شفاء الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، مما يعطى الجسد نشاط وحيوية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365