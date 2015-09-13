لو طفلك مريض سكر.. انتبه غيبوبة نقص السكر أكثر خطورة من ارتفاعه

إصابة الطفل بداء السكرى من الحالات المرضية التى تتطلب انتباها كاملا من قبل الوالدين، وبالطبع فتعرض الطفل لغيبوبة ارتفاع نسبة السكر بالدم من أكبر المخاوف التى تواجههم.

فيما يؤكد أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم على أن غيبوبة ارتفاع السكر من الأعراض التى يمكن السيطرة عليها كما أن آثارها السلبية تقل خطورة عن غيبوبة انخفاض السكر.

ويؤكد طلعت أن انخفاض سكر الدم تكمن خطورته كعرض يمثل تهديدا مباشرا لحياة الطفل، ولذا يجب التنبه له بصورة أكبر من تلك التى نوليها لغيبوبة ارتفاع السكر.

علامات اصابة الطفل بغيبوبه انخفاض السكر

الإسعافات الأولية لنوبة انخفاض سكر الدم عند الأطفال

>وعن أهم العلامات التى تشير إلى تعرض الطفل لانخفاض سكر الدم يوضحها طلعت فى النقاط التالية، وهم:>- شعور الطفل بألم معوى يشبه ألم الجوع.>- شكوى الطفل من آلام مباغته فى أنحاء متفرقة من جسمه.>- رعشة بالجسم.>- العرق الشديد.>عن أهم الإسعافات الأولية التى يجب ان تتبع فى حالة تعرض الطفل لنوبه انخفاض السكر بالدم، فهى تبعا لرأى طلعت تتمثل فى منح الطفل كوبا من العصائر المحلاة، أو قطعة من الحلوى التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرفع نسبة السكر المنخفض فى دقائق.