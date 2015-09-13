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دفاع “خلية إمبابة” يطلب أجلاً للإطلاع وعرض المتهمين على “الطب الشرعي”

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دفاع “خلية إمبابة” يطلب أجلاً للإطلاع وعرض المتهمين على “الطب الشرعي” دفاع “خلية إمبابة” يطلب أجلاً للإطلاع وعرض المتهمين على “الطب الشرعي”

أرشيفية

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية إمبابة” بقائمة الطلبات في أولى جلسات المحاكمة التي تعقدها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة ” بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس .

 

وبرز من بين تلك الطلبات طلب الأجل المناسب للإطلاع على القضية ، فيما طلب عضو فريق الدفاع “علي إسماعيل ” توقيع الكشف الطبي من قبل “الطب الشرعي” على المتهمين الأول والثاني و الثالث و السابع لبيان ما بهم من إصابات ، فضلاً عن طلبهم بالسماح بدخول الأهالي.

 

وقد أسندت النيابة  للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الإعتداء على مؤسسات الدولة  والإعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية وإستهداف المسيحيين وإستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والإعتداء على القوات المسلحة فضلاً عن إتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

 

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