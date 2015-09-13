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رئيس جامعة سوهاج: "الرئيس السيسى قالنا كلنا فى الهم سوا ولازم مصر تنهض"

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رئيس جامعة سوهاج: "الرئيس السيسى قالنا كلنا فى الهم سوا ولازم مصر تنهض" رئيس جامعة سوهاج: "الرئيس السيسى قالنا كلنا فى الهم سوا ولازم مصر تنهض"
أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، أن الرئيس السيسى عقد اجتماعًا استمر لمدة نصف ساعة فقط مع رؤساء الجامعات، وطالب فيه بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والاهتمام بالطلاب وإعطائهم خدمة تعليمية متميزة، قائلاً: "دول أمانة فى رقبتكم".

وأضاف نور الدين لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس طالب برفع المستوى العلمى للطلاب، ثم قال: "كلنا فى الهم سوا ولازم تنهض"، ثم تطرق للحديث عن تجارب بعض الدول الآسيوية المجاورة، متسائلاً: "لماذا لا نحذوا حذوهم؟".

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن الرئيس طالب بتحفيز الطلاب بالمشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، والإدلاء بأصواتهم، واختتم حديثه بقوله: "خلوا بالكم من مصر".

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مصر 365

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