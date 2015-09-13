وزارة الهجرة الإسرائيلية: اسم "محمد" الأكثر شيوعا داخل إسرائيل

كشفت وزارة الهجرة والسكان الإسرائيلية، خلال بيان لها نشرته اليوم الأحد، بمناسبة حلول "رأس السنة العبرية" الجديدة، أبرز البيانات المتعلقة بسكان إسرائيل خلال العام اليهودى الماضى، موضحة أنه قد ولد 161 ألف طفل جديد داخل إسرائيل كانت النسبة الأكبر من بين أسمائهم هى اسم "محمد" ثم "يوسف".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه مع بداية العام اليهودى الجديد، نشرت الوزارة البيانات الرسمية بشأن سكان إسرائيل خلال العام، موضحة أن عدد الوفيات بلغ 40.636 إسرائيلى بينما ولد 161.081 طفل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاسم الأكثر شيوعاً بين المواليد، للسنة الثالثة على التوالى، كان اسم "محمد" للذكور، ليتربع على عرش الأسم الأكثر شيوعاً فى إسرائيل.

وقال بيان وزارة السكان الإسرائيلية، إن المركز الأول بالنسبة للأطفال الذكور فى الوسط اليهودى كان اسم "أورى" وبعده "إيتان" وفى المركز الثالث "أريئيل"، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الأوساط العربية واليهودية فأن اسم محمد احتل المركز الأول، بعده اسم يوسف وفى المركز الثالث إيتان.

وكانت المراكز الأولى بالنسبة لأسماء الفتيات سواء فى الوسط اليهودى أو باحتساب جميع الأوساط الأخرى بما فيها الوسط العربى، احتل اسم "تمار" المركز الأول، وجاء اسم "نوعا" فى المركز الثانى يليه "تاليا" وبعدها اسم "شيرا".



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