الغردقة تستضيف مهرجان الثقافة الجوية‎ بمشاركة 82 طائرة شراعية

بدأت اليوم بالغردقة أعمال مهرجان الثقافة الجوية بمشاركة 82 طائرة متنوعة، وذلك فى الفترة من 13 الى 15 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

> وأكد تامر النمر مدرب الطيران الشراعي أن الهدف من المهرجان هو جذب السياحة وتنشيطها، وأيضاً التعريف بالثقافة الجوية وتمهيداً لإنشاء نادى للطيران بالغردقة.

> وأضاف النمر أن المهرجان مقام تحت اشراف ادارة الثقافة الجوية بوزارة الطيران وبمشاركة أندية الطيران بمحافظات الاسكندرية والقاهرة وقنا والمنيا والدقهلية وحلوان.

> حيث تشارك 60 طائرة بالريموت كنترول و20 طائرة كنترول وطائرة با موتور وطائرة وينج.

> ويستمر المهرجان على مدار 3 أيام.

> حضر حفل الافتتاح اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث أقيم حفل الافتتاح بمعرض الاكواريوم بالغردقة.