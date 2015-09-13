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الغردقة تستضيف مهرجان الثقافة الجوية‎ بمشاركة 82 طائرة شراعية

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الغردقة تستضيف مهرجان الثقافة الجوية‎ بمشاركة 82 طائرة شراعية الغردقة تستضيف مهرجان الثقافة الجوية‎ بمشاركة 82 طائرة شراعية

13 سبتمبر 2015 | 3:35 مساءً

أرشيفية

بدأت اليوم بالغردقة أعمال مهرجان الثقافة الجوية بمشاركة 82 طائرة متنوعة، وذلك فى الفترة من 13 الى 15 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الطيران المدني.
> وأكد تامر النمر مدرب الطيران الشراعي أن الهدف من المهرجان هو جذب السياحة وتنشيطها، وأيضاً التعريف بالثقافة الجوية وتمهيداً لإنشاء نادى للطيران بالغردقة.
> وأضاف النمر أن المهرجان مقام تحت اشراف ادارة الثقافة الجوية بوزارة الطيران وبمشاركة أندية الطيران بمحافظات الاسكندرية والقاهرة وقنا والمنيا والدقهلية وحلوان.
> حيث تشارك 60 طائرة بالريموت كنترول و20 طائرة كنترول وطائرة با موتور وطائرة وينج.
> ويستمر المهرجان على مدار 3 أيام.
> حضر حفل الافتتاح اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث أقيم حفل الافتتاح بمعرض الاكواريوم بالغردقة.

2015-09-13

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