بدأت اليوم بالغردقة أعمال مهرجان الثقافة الجوية بمشاركة 82 طائرة متنوعة، وذلك فى الفترة من 13 الى 15 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الطيران المدني.
> وأكد تامر النمر مدرب الطيران الشراعي أن الهدف من المهرجان هو جذب السياحة وتنشيطها، وأيضاً التعريف بالثقافة الجوية وتمهيداً لإنشاء نادى للطيران بالغردقة.
> وأضاف النمر أن المهرجان مقام تحت اشراف ادارة الثقافة الجوية بوزارة الطيران وبمشاركة أندية الطيران بمحافظات الاسكندرية والقاهرة وقنا والمنيا والدقهلية وحلوان.
> حيث تشارك 60 طائرة بالريموت كنترول و20 طائرة كنترول وطائرة با موتور وطائرة وينج.
> ويستمر المهرجان على مدار 3 أيام.
> حضر حفل الافتتاح اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث أقيم حفل الافتتاح بمعرض الاكواريوم بالغردقة.
الغردقة تستضيف مهرجان الثقافة الجوية بمشاركة 82 طائرة شراعية
بدأت اليوم بالغردقة أعمال مهرجان الثقافة الجوية بمشاركة 82 طائرة متنوعة، وذلك فى الفترة من 13 الى 15 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الطيران المدني.