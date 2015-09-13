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ضبط تشكيل عصابي قام باستدراج أحد الأشخاص لسرقة سيارته بالإكراه

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ضبط تشكيل عصابي قام باستدراج أحد الأشخاص لسرقة سيارته بالإكراه ضبط تشكيل عصابي قام باستدراج أحد الأشخاص لسرقة سيارته بالإكراه

أرشيفية

تلقى قسم شرطة حلوان  بلاغًا من المدعو أحمد عبد الحليم – صاحب شركة سيارات بالمهندسين بأنه على علاقة عاطفية بالمدعوة ” ب. م”، والتي قامت باستدراجه من منطقة الهرم واستقلت صحبته سيارته رقم د ج 8783 ماركة كيا كارينز فيرانى اللون – إلى محل إقامتها بدائرة القسم، وقامت بتوجيهه بإيقاف السيارة بعيد عن منزلها وتركته إلا أنه فوجئ بقيام ثلاث أشخاص مسلحين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمة بالقدم اليمنى والاستيلاء منه على مفاتيح السيارة ولاذوا بالفرار بها.
> بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كل من :-
> 1. ” س .ر.ع” وشهرتها ” ب. م” سن 25 بدون عمل و  ”ي. م. م” سن 26 لا يعمل، ومحكوم عليه فى عدد 11 قضية أخرهم القضية رقم 13358/2013م جنايات القسم “سرقة بالإكراه” بالسجن المؤبد والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 4 قضايا أخرهم القضية رقم 15107/2014م جنح القسم سرقة بالإكراه. و ”و.ف. ح” سن 43 لا يعمل، مسجل خطر فئة “أ” القسم فرض سيطرة والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا أخرهم القضية رقم 44121/2009م جنايات القسم مخدرات جميعهم يقومون دائرة القسم، و ”م. ع. م” سن 32 لا يعمل، ومقيم دائرة قسم التبين مسجل خطر فئة “ج” القسم سرقات عامة والسابق اتهامه فى عدد 13 قضية أخرهم القضية رقم 3870/2010م جنح قسم التبين مخدرات.
> عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل رقم 174975 غير مبلغ بسرقتها وعدد 14 طلقة من ذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وجاري تطوير مناقشتهم للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي.
> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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