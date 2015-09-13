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بالصور .. محافظ أسوان يودع 231 حاج بالمطار

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بالصور .. محافظ أسوان يودع 231 حاج بالمطار بالصور .. محافظ أسوان يودع 231 حاج بالمطار

المحافظ أثناء توديعه للحجاج

 

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، بتوديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولي ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، والبالغ عددهم 193 حاج وحاجة والمتجهين إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج للعام الحالي علي الرحلة رقم 645، والتي أقعلت في تمام الساعة السادسة صباحاً من مطار أسوان إلي مطار جدة بالسعودية ومقرر عودتهم في 9 أكتوبر القادم علي الرحلة رقم 6378 التي ستنطلق من المدينة بالأراضي إلي مطار أسوان الدولي في تمام الساعة 9.15 مساءاً، وفى نفس الوقت قام بتوديع الفوج الأول من حجاج القرعة، والذي ضم 38 حاج علي نفس الرحلة. وأثناء مصافحة المحافظ للحجاج بمرافقة اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان ولواء طيار سمير كامل مدير مطار أسوان الدولي.
> وجه مصطفى يسري مسئولي التضامن الإجتماعي والجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات وسبل الراحة لحجاج أسوان منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم، كما أطمئن من حجاج بيت الله الحرام علي وجود أي عوائق خلال إنهاء إجراءات السفر وطالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار والخير لعبور هذه المرحلة الفارقة علي الوجه الذي تتحقق معه الآمال والطموحات في مصرنا الجديدة .
> فيما أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التي لمسوها خلال استكمال إجراءات السفر، وقدموا شكرهم لمحافظ أسوان والمسئولين علي رعايته الكريمة لهم، واهتمامه بتوديعهم بنفسه .

 

ومن جانبه أوضح إبراهيم جاد مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه بناءاً تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، لافتاً إلي أنه تم تكليف مديري الإدارات الاجتماعية علي مستوي المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله .

 

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلي أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للحجاج هي القيام بنقلهم من محل إقامتهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة إلي مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفية تسهيلاً عليهم للوصول في المواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير، حيث تم تجمعيهم في أماكن مختلفة بأسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو.

 

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