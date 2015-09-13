مدرب الإسماعيلي: ندخل أصعب موسم في تاريخنا.. لكننا نراهن على المرونة الخططية

أكد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي أن تدعيم الأهلى والزمالك بصفقات كبيرة ومتميزة لا يعني أنهما حسما المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وقال خضر: "كل فريق يلعب بـ11 لاعبا. لا يوجد فارق في هذا بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وتابع "نملك من الطموحات واللاعبين الجدد ما يرشح الدراويش للمنافسة الحقيقية على البطولات".

وأضاف المدرب العام للإسماعيلي "الإسماعيلي يملك ميزة أخرى وهي ميدو".

وأكمل "ميدو يمتلك عددا من المميزات التى يحتاجها الفريق منها الطموح والمرونة الخططية بالإضافة إلى التناغم بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين".

وأوضح خضر "هذه المواصفات تجعل من الإسماعيلي فريقا مختلفا في الموسم الجديد الذي ربما يعد الأصعب في تاريخ النادي".