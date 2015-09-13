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الشناوي يعود للزمالك أمام سموحة

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الشناوي يعود للزمالك أمام سموحة الشناوي يعود للزمالك أمام سموحة

لن تطول فترة غياب أحمد الشناوي حارس الزمالك الدولي عن الفريق الأبيض، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مران أمس السبت.

وتعرض الشناوي للإصابة في المران، ليخرج بشكل مفاجئ من قائمة الزمالك أمام أورلاندو بايرتس في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وكشف أيمن فريد طبيب الزمالك عن أن الإصابة ليست قوية، ولا تحتاج وقتا طويلا من أجل التعافي منها.

وقال أيمن فريد للموقع الرسمي للزمالك: "الإصابة لا تحتاج وقت كثير حتى يتعافى اللاعب، وسيكون جاهزاً لمباراة سموحة من الناحية الطبية، حيث أنه يحتاج لفترة تأهيل حتى يصبح لائقاً".

ويلعب الزمالك أمام سموحة يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس .

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