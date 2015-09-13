محلب يحظى بتصفيق حار فى الإسماعيلية.. والسيسى: "لازم نشكرك"

حظى المهندس إبراهيم محلب، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بتصفيق حار من الحاضرين لفعاليات أسبوع شباب الجامعات الذى عقد بمسرح جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبمجرد دخول محلب القاعة، وقف له الحاضرون من الشباب وأساتذة الجامعات والإعلاميين ليصفقوا له تصفيقاً حاراً، على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة السابقة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لمحلب، قائلاً:" نوجه التحية لمعالى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.. كنا لازم نشكرك لأن الحقيقة أى حد بيتولى المسئولية بيضحى بحاجات كتير أوى أثناء توليه هذه المسئولية".