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القبض على 25 متهمًا بالتشاجر بالأسلحة النارية والمولوتوف فى حلوان

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القبض على 25 متهمًا بالتشاجر بالأسلحة النارية والمولوتوف فى حلوان القبض على 25 متهمًا بالتشاجر بالأسلحة النارية والمولوتوف فى حلوان
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 25 شخصًا بحوزتهم أسلحة خرطوش وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء لاتهامهم بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة مجند بانفجار بالعين تصادف مروره بمكان المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولى مصطفى الحسن، وكيل أول نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، رئيس النيابة، التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالقاهره بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة المعصرة بحلوان، فانتقل ضباط مباحث قسم شرطة حلوان إلى محل الواقعة وتم فض المشاجرة وضبط 25 شخصًا من طرفى المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية "خرطوش" وأسلحة بيضاء وعبوات مولوتوف حارقة.

وأسفرت المشاجرة وإطلاق الأعيرة النارية عن إصابة مجند تصادف مروره بمحيط الاشتباكات بانفجار بعينه نتيجة إصاباته بطلق نارى خرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشوب المشاجرة نتيجة خلافات سابقة بينهم، حيث استعان كل طرف بأنصاره وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، فحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365