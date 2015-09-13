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حملات مرورية مكبرة بمحافظات البحيرة والإسماعيلية وسوهاج لضبط المخالفين

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حملات مرورية مكبرة بمحافظات البحيرة والإسماعيلية وسوهاج لضبط المخالفين حملات مرورية مكبرة بمحافظات البحيرة والإسماعيلية وسوهاج لضبط المخالفين
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظات البحيرة وسوهاج والاسماعيلية حملات تفتيشية ومرورية، حيث قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن، وكيل المباحث، عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 46 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1176 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير، مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

كما أعلن حسن الجاويش، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن أن إدارة تموين القصاصين قامت اليوم بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسماعيلية ولجنة الطب البيطرى بحملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، خلال المجلس التنفيذى الأخير والتى أكد فيها على تشديد الرقابة وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.

واشار الجاويش إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا ما بين الحصول على كميات من السولار فى جراكن وعدم وجود شهادات صحية واستخدام أسطوانات غاز منزلى فى محال تجارية، وبيع أسمدة خاصة ببنك التنمية ومخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار .

شارك فى الحملة قوة من مركز شرطة القصاصين وإدارة الطب البيطرى بالقصاصين.

فيما أكد العميد أشرف مرسى، مدير إدارة المرور بسوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، أسفرت عن تحرير 1502 مخالفة مرورية منها 232 مخالفة سحب تراخيص، و352 مخالفة تصالح، و66 مخالفة رادار و 30 مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، و20 مخالفة أستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و24 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون خط سير وو340 مخالفة على نموذج 125 مرور.

كما تم تحرير 175 مخالفة انتظار خاطئ و70 مخالفة سيارة بدون رخصة تسيير و91 مخالفة قيادة بدون رخصة.

ومن جانبه، أوضح العميد عبد المنعم العلكى، وكيل إدارة المرور، أن جهود الإدارة مازالت مستمرة فى الحفاظ على أرواح المواطنين على الطرق الزراعية والصحرواية والفرعية، وأن هناك خططًا يتم تجديدها شهريا طبقا للمجريات المرورية على مستوى المحافظة.

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مصر 365

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