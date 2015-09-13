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بطلة "سيب إيدى" تخفى وجهها عن المصورين أثناء نظر استشكالها على حبسها

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بطلة "سيب إيدى" تخفى وجهها عن المصورين أثناء نظر استشكالها على حبسها بطلة "سيب إيدى" تخفى وجهها عن المصورين أثناء نظر استشكالها على حبسها
بدأت محكمة مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد شوقى نظر الاستشكال المقدم من عبده محمد محام المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى"، لوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر لحين الفصل فى الطعن المقدم من المحامى، أمام محكمة النقض.

تم إيداع المتهمة قفص الاتهام مرتدية ملابس الحبس البيضاء برفقة المتهمين داخل القفص، وأخفت المتهمة وجهها عن المصورين مكتفية بظهور العين فقط ، وحضر دفاع المتهمة المحامى عبده محمد امام المحكمة ظهر اليوم بعد تقدمه بالاستشكال على حكم حبسها.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس، وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة أحالت "رضا الفولى" ومخرج الكليب والموديل للمحاكمة العاجلة أمام الجنح بتهمة التحريض على الفسق، بعد القبض عليها، والتحقيق معها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارًا من النيابة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير كليب يحوى مشاهد خارجة وفاضحة، فتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافيتريات" المهندسين.
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مصر 365

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