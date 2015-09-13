أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

فى أولى جلسات محاكمته.. إخلاء سبيل ضابط متهم بفقأ عين مواطن بحدائق القبة

Google+ Print
فى أولى جلسات محاكمته.. إخلاء سبيل ضابط متهم بفقأ عين مواطن بحدائق القبة فى أولى جلسات محاكمته.. إخلاء سبيل ضابط متهم بفقأ عين مواطن بحدائق القبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الضابط "كريم. س"، ملازم أول بقسم حدائق القبة، بضمان محل إقامته فى اولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه بالتعدى بضرب مواطن فى كمين، والتسبب فى "فقأ عينه" بمنطقة حدائق القبة، وأجلت القضية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.

ودافع نشأت عمر، دفاع المتهم خلال مرافعته، بإنتفاء وجود العاهة التى نص عليها أمر الإحالة، باعتبار أن المجنى عليه قام منذ سنوات بتركيب قرنيه، وطلب بضم الملف العلاجى للمجنى عليه بأوراق القضية، كما طالب بإعادة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لإثبات إصابته وتحديدها.

وأكد المتهم خلال التحقيقات التى أجراها أحمد الصواف، وكيل نيابة حدائق القبة، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، بأنه كان يؤدى عمله فى الكمين الأمنى بمنطقة الحدائق، وأثناء ذلك سمع قائد السيارة يتحدث فى الهاتف ويقول للمتصل "الشرطة لم تتغير"، ما جعله يطلب منه الرخص ويأمره بالانتظار لتفتيش السيارة، ولكنه فوجئ برفضه التفتيش، فحدث بينهم مشادة كلامية تعدى فيها قائد السيارة الملاكى عليه بالسب والقذف وسط زملائه، مما أثار غضبه وقام بالتعدى عليه بيده فأصابت عينه.

وأضاف الضابط أنه لم يقصد الاعتداء عليه، مبديا ندمه على الواقعة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال قوة الكمين المكونة من 3 ضباط و7 أمناء شرطة أكدوا قيام المجنى عليه بسب الشرطة وسب الضابط واعترفوا بقيام الضابط بتوجيه لكمة بيده للمجنى عليه.

من ناحية أخرى، استمعت النيابة العامة لأقوال المجنى عليه "حسين أمين"، فأكّد أنه فى أثناء قيادته سيارته، وبصحبته أحد أصدقائه أعلى كوبرى حدائق القبة، فوجئ بكمين شرطة، وشاهده ضابط بالكمين يتحدث فى هاتفه المحمول، قبل أن يستوقفه، ويطلب منه ركن السيارة والنزول وصديقه، ثم فتشهمها مع أمناء الشرطة وحدثت مشادة، وقام الضابط بالاعتداء عليه بالضرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365