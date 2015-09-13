الداخلية: مقتل 2 من خلية تكفيرية متورطة فى حادث استشهاد العقيد هشام عزب

فى إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لملاحقة البؤر الإرهابية والإجرامية المضطلع كوادرها بتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وزعزعة الإستقرار والنيل من أمن الوطن، توافرت معلومات مفادها اتخاذ اثنين من العناصر التكفيرية إحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق بطريق القاهرة- السويس وكرًا لاختبائهما.>أحمد محمد حنفى محمود، يتخذ اسمًا حركيًا "نيمو"، مواليد 23/9/1993 ومقيم الجيزة، وأحمد محمود أحمد عبدالله، يتخذ اسمًا حركيًا "عبده"، مواليد 7/3/1992 القاهرة، ومقيم بمنطقة زهراء عين شمس، وهما من أبرز العناصر القيادية التكفيرية السابق مشاركتهما فى العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظتى (القاهرة والجيزة) أبرزها: استهداف نقطة مرور "ميدان المحكمة" بمنطقة مصر الجديدة بعبوة ناسفة.. بتاريخ 10/8/2015 نتح عنها استشهاد العقيد هشام العزب، وإصابة الرائد أحمد فكرى من قوة إدارة مرور القاهرة، بإصابات بالغة (جروح وحروق سطحية متعددة بالوجه والجسم، تجمع هوائى بالصدر من الجهتين مع نزيف متوسط بالمخ وكسر بالفقرات العنقية الخامسة والسادسة) والذى لا يزال تحت العلاج.. والمحرر عنها المحضر رقم 14755 لسنة 2015 جنح النزهة.

كما تبين أنهما متورطان أيضًا فى زرع عبوة بمدخل أحد العقارات بمنطقة روكسى بتاريخ 12/7/2015 نتج عنها إصابة أمين شرطة أشرف مصيلحى "من قوة إدارة مرور القاهرة" بإصابات بالغة بالساقين، والمحرر عنها المحضر رقم 8206 لسنة 2015 جنح قسم شرطة مصر الجديدة.

كما قاما بوضع عبوة متفجرة أعلى كوبرى 15 مايو بتاريخ 5/4/2015 نتح عنها استشهاد أمين شرطة حمدى صبرى المليجى، من قوة إدارة تأمين منطقة الزمالك، والمحرر عنها المحضر رقم 2411 لسنة 2015 جنح قصر النيل، ووضع عبوة أعلى شجرة بجوار مستشفى الهرم العام لاستهداف القوات المرتكزة بالمكان "تم إبطال مفعولها".

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الوكر المُشار إليه لضبطهما.. إلا أنهما حال استشعارهما بالقوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعهما، وعثر بحوزتهما على العديد من المضبوطات من بينها (بندقية آلية وخزينة بها (10) طلقات، وعدد (6) فوارغ من ذات العيار).. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد فى المضى قدمًا لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون فى ظل محاولات البعض منهم للنيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.