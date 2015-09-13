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اكتشاف حفرة مزدوجة ناتجة عن سقوط نيزك في السويد

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اكتشاف حفرة مزدوجة ناتجة عن سقوط نيزك في السويد اكتشاف حفرة مزدوجة ناتجة عن سقوط نيزك في السويد

صورة أرشيفية

كشف علماء الجيولوجيا في جامعة غوتنبرغ السويدية، لأول مرةٍ حفرتين ناجمتين عن سقوط نيزكين ضخمين على  كوكب الأرض.

ويعتبر العلماء، أن النيزكين هما شظيتان تشكلتا نتيجة اصطدام كُويكبين في طوق بين المريخ والمشترى.

وقال العلماء، إن النيزكين قد سقطا على الأرض منذ 458 مليون عام، مما أدى إلى تشكل حفرتين إحداهما، بقطر 7.5 كيلومتر، وتبعد 20 كيلومترًا عن مدينة استرسود السويدية، والثانية بقطر 0.7 كيلومتر، وتبعد 16 كيلومترًا عن الحفرة الأولى.

وقال الباحث أريك ستوركيل، إن كويكبين كبيرين قد اصطدما في مجال بين كوكبي المريخ والمشترى، وذلك منذ نحو 470 مليون عام، ما تسبب في تطاير شظايا ناتجة عن الاصطدام بشتى المسارات، وسقط بعضها على الأرض.

وأضاف العلماء، أيضًا أن موقع سقوط النيزكين كان سابقًا عبارة عن بحر، وأدى سقوطهما إلى تبخر ماء البحر لمدة قصيرة، ثم امتلأت الحفرتان بالماء مُجددًا.

وأشار العلماء، إلى أنهم أثبتوا لأول مرة، واقع تشكل حُفرٍ في أنٍ واحد، وذلك نتيجة سقوط النيازك الواردة من جرم فضائي واحد، أو جرمين اصطدما بعضهما بالآخر، والدليل على ذلك هو تشكيلة واحدة للصخور التي تشكل الحفرتين.

المصدر: “فيستي. رو”

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