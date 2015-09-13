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5 نجوم مهددون بالإقالة السريعة.. عن رحيل استثنائي ورجل غالبا سيسير وحده

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5 نجوم مهددون بالإقالة السريعة.. عن رحيل استثنائي ورجل غالبا سيسير وحده 5 نجوم مهددون بالإقالة السريعة.. عن رحيل استثنائي ورجل غالبا سيسير وحده

يقول جوزيه مورينيو: "أنا الرجل المناسب لتشيلسي. لو هناك مدرب واحد قادر على تحويل هذه الحالة السيئة إلى نجاح فأنا هذا الرجل".. لكن ربما لا تقتنع الإدارة بالأمر نفسه إن استمر البلوز بهذه الصورة.

4 نقاط في 5 مباريات بالتأكيد ليس ما يبحث عنه حامل اللقب وهو يبدأ موسمه الجديد.. المشكلة أن المباراة المقبلة لتشيلسي أمام أرسنال والنتائج السلبية قد تستمر مع انهيار البلوز.

مورينيو ليس وحده المهدد بالإقالة بعد تلك الفترة القصيرة في الموسم.

اضغطوا على هذا الرابط وتعرفوا على 4 مدربين أخرين مهددين بالمصير نفسه..

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