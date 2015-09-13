جيرارد في كتابه: أه لو وافق مورينيو على تدريب ليفربول أو إنجلترا

موسم رائع قدمه أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، فساهم في تتويج الزمالك بالدوري والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ماذا يحتاج الحاوي ليستمر في تقديم المتعة مع الفريق الأبيض.

حفني الذي يتمم عامه الـ30 في ديسمبر المقبل غاب أكثر من مرة عن الزمالك بسبب الإصابة، ولكنه كان حاسما في كل مرة يشارك فيها.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن الذي يحتاجه حفني ليحافظ على سحره لأطول فترة في الملاعب. والآن مع ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق.

وكل ما يلي على لسان ربيع ياسين ..

"أيمن حفني لاعب رائع بحق. يستطيع أن يصبح ظاهرة في تاريخ الكرة المصرية لم ولن تتكرر".

"اعتقد أن مشكلة حفني الوحيدة هي الناحية البدنية، يحتاج لأن يكون أقوى أكثر".

"هذا الدور قد يقوم الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالتركيز على التدريبات البدنية عندما ينضم لمعسكرات المنتخب".

"يجب أيضا أن يعمل مع معد بدني خاص، يكون مرشدا له في طريقة التدريب والنظام الغذائي".