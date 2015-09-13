إطلاق اسم "شارع الشهداء" على الطريق الواصل بين الفجيرة ورأس الخيمة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .. تم اطلاق اسم " شارع الشهداء " على الطريق الواصل بين إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة والذي يبدأ من دوار مصنع الإسمنت في دبا الفجيرة إلى دوار الطويين في الإمارة ومن دوار الطويين إلى شارع الشيخ محمد بن زايد مرورا بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة، وذلك تخليدا لذكرى شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى العلا أثناء تأدية واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية " إعادة الأمل " في اليمن وتحية لمعاني الشجاعة والتضحية والعطاء التي جسدوها.

شهد مراسم اطلاق تسمية " شارع الشهداء " كل من سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وعدد من مدراء الإدارات في كلا المؤسستين.

وقال سعادة محمد سيف الأفخم: إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتسمية الشارع باسم الشهداء يأتي تكريما للقيمة العليا التي يمثلها الشهيد والتي تنظر إليها قيادتنا الرشيدة بوصفها النموذج الملهم والمثالي لمعاني العطاء والوفاء التي جسدها عيال زايد في كل المجالات.